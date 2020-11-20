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Aktüel Muğla'da teknelerden 2 milyon 237 bin litre atık su toplandı
Aktüel

Muğla'da teknelerden 2 milyon 237 bin litre atık su toplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:27:10 -
Muğla'da teknelerden 2 milyon 237 bin litre atık su toplandı

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesince yılın başından bu yana teknelerden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, mavi sularda 6 tekne, 2 atık alım merkeziyle, deniz araçlarından atık toplandığını bildirdi.

Atıkların kıyıdaki tesislere getirilerek bertaraf edildiğini belirten Gürün, "Muğla, Akdeniz'e kıyısı olan 9 ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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