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Aktüel Muğla'da tartıştığı kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da tartıştığı kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 19:42:39 -
Muğla'da tartıştığı kişiyi darbedip rehin alan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı kişiyi darbedip silahla rehin alan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'ndeki bir işletmede M.B. ile İ.A. arasında tartışma çıktı.

M.B. tartışmanın ardından işletmeden ayrılan İ.A'yı takip etti. M.B, sokakta önünü kestiği İ.A'yı darbetti, tabancayla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliye silahını bırakması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen elindeki tabancayı İ.A'ya doğrultan, ekiplerin de kendisine yaklaşmasına izin vermeyen şüpheli, havaya ve polis memurlarının bulunduğu bölgeye ateş etti.

Daha sonra İ.A'yı bırakarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu girdiği bir otelde yakalandı.

M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.

Yaralanan İ.A'nın tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay sırasında bir otelin camlarında hasar oluştuğu, sokakta park halinde bulunan bir araca da fişek isabet ettiği öğrenildi.




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