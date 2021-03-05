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Yerel Muğla'da tarihi eser operasyonu
Yerel

Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla'da tarihi eser operasyonunda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 14:23:00 -
Muğla'da tarihi eser operasyonu

Muğla'da çeşitli dönemlere ait 58 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje, 19 sikke, 5 dedektör başlığı, 2 bakır çubuk ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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