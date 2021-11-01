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Aktüel Muğla'da silahlı kavga: Yaralılar var
Aktüel

Muğla'da silahlı kavga: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:35:00 -
Muğla'da silahlı kavga: Yaralılar var

İddiaya göre, ilçe merkezindeki eski otobüs terminalinde faaliyet gösteren bir kafede, ihale meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bazılarının tabancalarla ateş açması sonucu Vedat C. (45), Sedat C. (52), Hasan K. (32) ve Remzi E. (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavganın yaşandığı yerde, şüphelilere ait otomobilin bagajında pompalı tüfek ele geçirdi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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