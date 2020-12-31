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Aktüel Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:32:16 -
Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin bir eve düzenlediği operasyonda 109 litre sahte alkol, 45 litre etil alkol ile içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyonda B.T. ve A.Y. gözaltına alındı.

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