  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:12:52 -
Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından, M.K. ve F.H'nin kiraladıkları depo ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bin 683 litre etil alkol, 534 alkol kiti, 300 kilogram bandrolsüz tütün, bin 100 doldurulmuş makaron, bin 750 kutu sigara sarma kağıdı, 2 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, tarihi eser niteliği taşıyan mühür ve 5 sikke ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı