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Aktüel Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor
Aktüel

Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:31:39 -
Muğla'da roman müzisyenlerden oluşan bando sokaklarda müzik yaparak vatandaşlara moral veriyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir grup müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşları, sokaklarda çaldıkları müziklerle eğlendiriyor.

Menteşe Belediyesinin, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde "Mutlu kal Menteşe, evde kal Menteşe" sloganıyla Muğla Müzisyenler Derneği üyesi roman müzisyenlerden oluşturduğu 10 kişilik bando, vatandaşlara moral vermek için cadde ve sokaklarda hem çaldı hem de söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar da bando ekibine, alkışlayarak ve oynayarak eşlik etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, Dünya Romanlar Günü'nde başlattıkları ve bir süre ara verdikleri etkinliği yeniden organize ettiklerini söyledi.

Bando ekibinin, Menteşe sokaklarında yöresel Muğla türküleri ve kendilerine has müzikleriyle vatandaşlara moral verdiğini anlatan Gümüş, müzisyenlerin vatandaşlar ve belediye arasında köprü kurduğunu dile getirdi.


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