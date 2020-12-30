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Aktüel Muğla'da polis ve jandarmadan yılbaşı denetimi
Aktüel

Muğla'da polis ve jandarmadan yılbaşı denetimi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:37:20 -
Muğla'da polis ve jandarmadan yılbaşı denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulama yaptı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda durdurulan araçlar ve sürücüler, trafik yönünden incelendi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Vatandaşlar, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Denetimlere, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim, Güvenlik, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri katıldı.

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