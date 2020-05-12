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Aktüel

Muğla'da polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 02:22:15 -
Muğla'da polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Tayfur Öntürk'ün (52) kullandığı 35 AEK 505 plakalı otomobil, Selimiye-Milas kara yolunda bulunan polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı.

Ekiplerce, otomobilden çıkarılan yaralı sürücü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında kontrol noktasında görevli polislerin yaralanmadığı öğrenildi.

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