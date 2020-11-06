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Aktüel Muğla'da orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı
Aktüel

Muğla'da orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:16:47 -
Muğla'da orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedaviye alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını sırasında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Orman yangınında ekiplerce kurtarılan kaplumbağa bir hayvansever tarafından korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça Bölge Şefi Mustafa Kamil Uslu tarafından, Datça Orman İşletme Müdürü Saner Demirtaş'tan teslim alınan kaplumbağa, tedavi için Gökova Hayvan Hastanesine nakledildi.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde, dün çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüş, yangından etkilenen ve son anda kurtarılan bir kaplumbağaya su verilmiş ve koruma altına alınmıştı.

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