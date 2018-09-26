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Muğla'da orman yangını çıktı

Milas’ın Bozbük Mahallesi’nde meydana gelen yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
Muğla'da orman yangını çıktı

Milas’ın Bozbük Mahallesi Yavan Kuyu Mevkisi’nde dün saat 21.35’te orman yangını çıktı. Yangına saat 21.50’de Milas Orman İşletme Müdürlü Gürçamlar Orman İşletme Şefliği tarafından ilk müdahale yapıldı.

Orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra iş makinelerinin de müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiye araçları da destek verdi. Yangın, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Orman yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
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