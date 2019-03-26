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Muğla’da Orman Haftası Satranç Turnuvası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapılan satranç turnuvası 23-24 Mart günlerinde gerçekleştirildi.

26 Mart 2019 Salı 10:06
Muğla’da Orman Haftası Satranç Turnuvası

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yapılan satranç turnuvası 23-24 Mart günlerinde gerçekleştirildi. Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezinde yapılan turnuvaya 35 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Ormancılar Derneği Muğla Temsilcisi Ümit Portakal verdi.


Türkiye Ormancılar Derneği Muğla Temsilcisi Ümit Poratakal yapılan turnuvayla ilgili şu bilgileri verdi; “TOD Muğla Temsilciliği olarak 2019 yılı etkinlik programlarımızdan olan Satranç Turnuvamızı 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Turnuvamız Menteşe ilçe Belediye başkanlığının ücretsiz olarak iki günlüğüne Derneğimize tahsis ettiği Konakaltı Kültür Merkezi salonunda Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe Temsilciliğinin katkıları ile yapılmıştır.6 tur yapılan turnuvaya Menteşe, Yatağan, Milas, Ortaca, Marmaris, Fethiye ve Denizli’den 35 sporcu katılmıştır.


Turnuva sonucunda ilk üçe kupa ve çeyrek altın ile gram altın ödülleri, 4-10.cu olan sporculara derece madalyası ve katılan tüm sporculara da katılım belgesi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzden temin edilen ve içerisinde kalem kutusu, Bitki çayları ile Derneğimizin el broşürünün bulunduğu hediye paketleri verilmiştir. Katılan tüm sporcularımızı ve ailelerini çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Katkılarından dolayı TSF Menteşe temsilcisi ve turnuva başhakemi Barış Öztürk ve ile Turnuva hakemi M. Emin Kocakaplan’ı teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:06
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