Muğla’da Milas kıyılarında 44 göçmen kurtarıldı!
Muğla'nın Milas ilçesinde, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla karadan ulaşımı olmayan bölgede mahsur kalan 44 düzensiz göçmen kurtarılırken, başka bir bölgede ise 33 göçmen yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Koyu'nda, sarp arazide mahsur kalan bir grup göçmen yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, ortak operasyonla 19'u çocuk toplam 44 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye çıkardı.
Öte yandan, Geren Koyu mevkisinde yürütülen bir diğer çalışmada ise karada tespit edilen 33 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı.
Operasyonlar kapsamında toplamda 77 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.