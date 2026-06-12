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Foto - Tezgahlara ilgi arttı Kiraz fiyatları yüz güldürdü

İlk hasat döneminde yüksek fiyatlardan alıcı bulan kiraz, ilerleyen günlerde düşen fiyatıyla vatandaşın ilgisini artırdı.

#2
Foto - Tezgahlara ilgi arttı Kiraz fiyatları yüz güldürdü

Kent genelinde pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

#3
Foto - Tezgahlara ilgi arttı Kiraz fiyatları yüz güldürdü

Kentte bazı noktalarda ise kiraz ürün kalitesine göre 250 TL seviyelerinde görülüyor.

#4
Foto - Tezgahlara ilgi arttı Kiraz fiyatları yüz güldürdü

Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

#5
Foto - Tezgahlara ilgi arttı Kiraz fiyatları yüz güldürdü

Vatandaşlar ise kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirterek, tezgâhlara ilginin arttığını söyledi.

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