Muğla’da mide bulandıran olay! İki kız çocuğuna cinsel istismar!
Muğla’nın 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli M.A.Ç. tutuklandı.
Muğla’nın 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli M.A.Ç. tutuklandı.
İğrenç olay 16 Eylül’de Muğla’da Menteşe'ye bağlı Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yaşındaki M.A.Ç, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki ilk ifadesinin ardından şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. M.A.Ç., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cinsel taciz mağduru çocukların ifadelerinin ise pedagog eşliğinde alındığı öğrenildi.