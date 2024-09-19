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Gündem Muğla’da mide bulandıran olay! İki kız çocuğuna cinsel istismar!
Gündem

Muğla’da mide bulandıran olay! İki kız çocuğuna cinsel istismar!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:47:00 -
Muğla’da mide bulandıran olay! İki kız çocuğuna cinsel istismar!

Muğla’nın 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli M.A.Ç. tutuklandı.

Muğla’nın 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli M.A.Ç. tutuklandı.

İğrenç olay 16 Eylül’de Muğla’da Menteşe'ye bağlı Göktepe Mahallesi’nde meydana geldi. 65 yaşındaki M.A.Ç, ilkokul öğrencisi 6 ve 9 yaşındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailelerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki ilk ifadesinin ardından şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. M.A.Ç., tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Cinsel taciz mağduru çocukların ifadelerinin ise pedagog eşliğinde alındığı öğrenildi.

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