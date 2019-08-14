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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Çoğunluğu İspanyol 1610 turisti taşıyan "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
Muğla'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1610 turist ve 607 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bir grup turist ilçeyi bisikletle dolaşmayı tercih etti.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirirken, bazıları ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:59
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