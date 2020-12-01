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Aktüel Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:34:49 -
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 601 personelin katılımıyla, 3 bin 853 işletme ve 3 bin 504 araç ile sahillerde denetim yapıldı.

Ekipler, evde izolasyonda bulunması gereken 1619 kişiyi de kontrol etti.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye 146 bin 502 lira ceza verildi.

Ekipler, tatilcilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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