Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
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