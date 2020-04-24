Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi..
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi..
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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