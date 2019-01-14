Muğla'da korkunç olay! Okul tatil edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kalorifer sistemini besleyen yakıt tankının delinen borusundan sızan akaryakıt bir kilometre uzaklıktaki denize ulaşırken, oluşan ağır koku yüzünden okul bugün tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, İskele Mahallesi'ndeki Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt tankına geçen ay akaryakıt yüklemesi yapıldı.

Denize kadar ulaştı

Yakıt tankından kalorifere iletimi sağlayan demir boru, iddiaya göre aşırı yıpranma yüzünden delindi. Dün akşam saatlerinde delikten sızan akaryakıt, kanalizasyona karıştı. Kanalizasyon hattının da tıkalı olması nedeniyle taşan akaryakıt denize kadar ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan sızıntıyı temizledi. Bir bölgeye toparlanan akaryakıtın üzeri kumla örtüldü. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı.

4 ton akaryakıt sızdı

Depodaki yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, 4 tonluk bölümün sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise sızıntıdan kaynaklı ağır koku nedeniyle öğrencilerin zarar görmemesi için eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.