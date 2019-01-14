0553 313 94 23

Muğla'da korkunç olay! Okul tatil edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan bir lisenin yakıt tankında oluşan delinme sonucu, 4 ton akaryakıt denize kadar ulaştı. Meydana gelen olay sonrası okul tatil edildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
Muğla'da korkunç olay! Okul tatil edildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kalorifer sistemini besleyen yakıt tankının delinen borusundan sızan akaryakıt bir kilometre uzaklıktaki denize ulaşırken, oluşan ağır koku yüzünden okul bugün tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, İskele Mahallesi'ndeki Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt tankına geçen ay akaryakıt yüklemesi yapıldı.

Denize kadar ulaştı

Yakıt tankından kalorifere iletimi sağlayan demir boru, iddiaya göre aşırı yıpranma yüzünden delindi. Dün akşam saatlerinde delikten sızan akaryakıt, kanalizasyona karıştı. Kanalizasyon hattının da tıkalı olması nedeniyle taşan akaryakıt denize kadar ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan sızıntıyı temizledi. Bir bölgeye toparlanan akaryakıtın üzeri kumla örtüldü. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı.

4 ton akaryakıt sızdı

Depodaki yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, 4 tonluk bölümün sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise sızıntıdan kaynaklı ağır koku nedeniyle öğrencilerin zarar görmemesi için eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:43
  1. Muğla
  2. Datça

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamsinin fiyatını görenler: "Et alırım daha iyi!"
    1. Hamsinin fiyatını görenler: "Et alırım..
    2. 19. yüzyıldan kalma tarihi konak..
    3. Benny Gantz'dan Yahudi ulus devlet..
    4. Muğla'da korkunç olay! Okul tatil edildi
    5. Eski savcı Sarıkaya'nın yargılanmasına..
    6. Pakistan'da ebru sanatı etkinliği
    7. Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı..
    8. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    9. Modern Eğitim Koleji öğrencileri "Ah..
    10. Ukrayna'dan 'Türk İHA' açıklaması:..
    11. Türkiye’deki sistem Amerika’ya göre..
    12. 'Sarallar Grubu'na büyük operasyon! 7..
    13. "İran'ın ilk operasyonel uydusu günlük..
    14. Giresunspor'da hedef 3 puan
    15. Son dakika! Jandarma karakol komutanı..
    16. Çatı davasında reddihakim talebi
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Beşiktaş altyapı için SoccerLAB ile..
    19. HDP'den ittifak açıklaması: CHP..
    20. CHP'den sanayi üretim endeksi..
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Değerlere saldır Atatürk’e sığın
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!