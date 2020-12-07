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Aktüel Muğla’da köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
Aktüel

Muğla’da köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:20:53 -
Muğla’da köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan emekli öğretmen Mahide Uslu (68), çöp dökmek için kapının önüne çıktığı sırada komşusu C.A'ya ait olduğu iddia edilen iki kangal köpeğinin saldırısına uğradı.

Olayı gören komşularının köpekleri uzaklaştırmasının ardından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başının arka kısmında büyük doku kaybı olduğu öğrenilen Uslu, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 6 saatlik ameliyat geçiren emekli öğretmenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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