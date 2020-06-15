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Aktüel

Muğla’da konut satışları yüzde 49,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:08:23 -
Muğla’da konut satışları yüzde 49,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Muğla’da konut satışları yüzde 49,8 azaldı.


Muğla’da konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 oranında azalarak 730 oldu. Bu satışların 245’i ilk satış, 485’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 21’inci sırada yer aldı.


Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 oranında artış göstererek 260 oldu. 260 ipotekli satışın 102’si ilk satış, 158’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,3 olurken, bu oran Muğla için yüzde 35,6 olarak gerçekleşti.


Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,8 oranında azalış göstererek 470 oldu. Bu satışların 143’ü ilk satış, 327’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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