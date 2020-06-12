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Aktüel

Muğla'da kendilerine ceza yazmak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:44:26 -
Muğla'da kendilerine ceza yazmak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerine ceza yazmak isteyen polis memurlarına saldıran 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Köyceğiz-Fethiye kara yolu Ekincik uygulama noktasında görev yapan trafik polislerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Ş. ve Can Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler H.Ş. ve S.Ş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Köyceğiz-Fethiye kara yolu Ekincik uygulama noktasında görev yapan trafik polisleri, 8 Mayıs'ta, şüphelendikleri 48 EY 375 plakalı araca "dur" ihtarında bulunmuş, sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine yaşanan kovalamacada araç, Yangı mevkisinde bariyerlere çarparak durmuştu.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Mahmut Ş. hakkında işlem yapmak isterken sürücü ile araçta bulunan Can Ş, H.Ş, ve S.Ş. ceza yazmak isteyen trafik polisine mukavemette bulunmuştu.

Sürücünün yakınlarının da bölgeye gelmesi üzerine büyüyen kavgada bazı kişilerin polisin silahını almaya çalışması nedeniyle diğer polisler havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmıştı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan otomobildeki 4 kişiyi gözaltına almıştı.




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