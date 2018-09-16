Muğla'da kaza yapan araç 20 hektar ormanı kül etti

Marmaris’e bağlı Bördübet köyü kırsalındaki ormanlık alanda, bir otomobilin kaza yapıp ormanlık alana yuvarlanması sonucu başlayan orman yangını bir anda büyüdü. Yangına 6 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler, 6 helikopter, 3 uçak, 9 teknik eleman, 6 memur, 225 söndürme işçisi ve köylü vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Aracın kaza yapması sonucu başlayan yangında, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında, toplam 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.