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Aktüel Muğla'da karakılçık ve siyez buğdayı toprakla buluşturuldu
Aktüel

Muğla'da karakılçık ve siyez buğdayı toprakla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:42:51 -
Muğla'da karakılçık ve siyez buğdayı toprakla buluşturuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesi kapsamında karakılçık ve siyez buğdayı tohumları toprakla buluşturuldu.

Menteşe Belediyesi tarafından karakılçık ve siyez buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında 600 kilogram karakılçık ve siyez buğdayı, Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerindeki 30 dönüm tarım arazisine ekildi.

Buğdaydan elde edilecek un, halka ücretsiz ulaştırılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, yerli üretim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Yerli ata tohumlarına sahip çıkmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak için proje hazırladıklarını belirten Gümüş, "Proje kapsamında belediyemize ait tarım arazilerindeki üretim çalışmalarımıza hız verdik. Buğday üreticisine destek olmak, atalık tohum karakılçık ile siyez buğdaylarını ilçemizde yeniden hayata geçirmek için 600 kilogram buğday ekimi yaptık." dedi.

Gümüş, buğday saplarının da saman haline getirilerek, çiftçilere dağıtılacağını kaydetti.

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