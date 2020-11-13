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Ekonomi Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı
Ekonomi

Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:20:15 -
Muğla'da karakılçık buğdayının ekimine başlandı

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesince, genetik olarak en iyi karakılçık buğdayının elde edilebilmesi için 17 çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesine ait arazide, 8 ilden temin edilen buğdayın karakılçık türleri, 17 deneme parseline ekildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akıllı Tarım Projeleri kapsamında Anadolu'nun tohumlarından karakılçık buğdayına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Önemli bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Gürün, şunları kaydetti:

"Karakılçık buğdayının yerel ve atalık buğday olması, besin değerinin yüksek olması, gluten değeri düşük, 14 kromozomlu buğday olması özellikleriyle biliniyor. Dikimi yapılan buğdaylar daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle çeşitli testlere tabi tutularak gerçek karakılçık buğdayının belirlenmesi sağlanacak."

Ata tohumu karakılçık çeşidinin gelecek nesillere taşınacağını ifade eden Gürün, Muğla topraklarına en uygun karakılçık buğdayı çeşidini bulmayı ve verimi artırmayı amaçladıklarını belirtti.


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