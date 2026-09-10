Muğla'da kaçakçılık operasyonlarında yaklaşık 2 milyon liralık vergi kaybı önlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ağustos boyunca düzenlediği operasyonlarda 5 bin 843 paket kaçak sigara ve 3 bin 356 kilogram tütün ele geçirildi.
Muğla'da polis ekiplerinin Ağustos ayında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Operasyonlarla devletin yaklaşık 2 milyon liralık vergi kaybının önlendiği bildirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonları Ağustos ayı boyunca kent genelinde sürdürdü.
Operasyonlarda 1.252 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 730 adet elektronik sigara ve malzemesi, 5 bin 843 paket kaçak sigara, 3 bin 356 kilogram tütün ile 100 adet kaçak eşya ele geçirildi.