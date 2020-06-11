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Aktüel

Muğla'da kaçak avlanılan deniz patlıcanları kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:21:32 -
Muğla'da kaçak avlanılan deniz patlıcanları kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak avlanılan 10 kilo deniz patlıcanı yeniden denize bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde kaçak deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekipler, kaçak avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı. Operasyonda 10 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.

Şüpheliye, su ürünleri kanununa muhalefet ve kaçak avlanma suçlarından 5 bin lira para cezası kesildi.

Yakalanan deniz patlıcanlar denize bırakıldı.

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