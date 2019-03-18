Muğla'da kablo hırsızı tutuklandı Muğla'da telefon kablolarının kesilmesi ihbarı üzerine suçüstü yakalanan kablo hırsızı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dokuzçam Mahallesi'nde telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kabloları keserek aracına yükleyen kişinin N.S. olduğunu belirleyerek takibe aldı. Jandarma ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya çalışan N.S, çaldığı yaklaşık 100 metre bakır kabloyla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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