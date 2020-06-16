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Muğla'da işçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:23:37 -
Muğla'da işçileri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Öztaş'ın kullandığı ve bir inşaat firmasında çalışan işçilerin bulunduğu 48 S 3510 plakalı servis minibüsü, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, karşı yönden gelen İslam Önder Daşdandır'ın yönetimindeki 48 EU 772 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından kara yolu yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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