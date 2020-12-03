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Aktüel Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
Aktüel

Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:34:48 -
Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hırsızlık zanlısının girdiği iş yerinden para çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Muslihittin Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan döner dükkanına sabah saatlerinde gelen yüzü maskeli şüpheli, kapıyı zorlayarak içeri girdi.

Kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alan hırsız, iş yerine ait servis motosikletini de çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde zanlının içeri girip dolaşması, kasaya yönelmesi ve hırsızlık yapması yer alıyor.

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