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Aktüel Muğla'da internetten etil alkol satan şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Muğla'da internetten etil alkol satan şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:52:51 -
Muğla'da internetten etil alkol satan şüpheli suçüstü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde internetten etil alkol satan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nün ecza deposundaki etil alkolleri internetten sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlı, kendisiyle irtibat kuran jandarma ekiplerine etil alkol satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin aracı ve iş yerinde yapılan aramada, 420 litre etil alkol, 14 anason, 14 tahıl aroması ve 2 malt aroması ele geçirildi.


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