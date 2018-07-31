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Muğla'da ilk hasadı Vali Hanım yaptı

Kavaklıdere ilçesinde, 15 dönümlük alana dikilen 54 bin “Vali hanım çileği”nin ilk hasadı, Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından yapıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 14:13
Muğla'da ilk hasadı Vali Hanım yaptı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteğiyle üretici Hüseyin Derim'in Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında üretilen çileklerin ilk hasadı, düzenlenen törenle yapıldı. 
Çilek tarlasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Civelek, Muğla'nın tarımsal çeşitlilik açısından zengin bir yer olduğunu belirterek, Kavaklıdere'yi "San Andreas" türü çilekle tanıştırdıklarını söyledi. 

Civelek, mart ayında çilek fidanlarını kendisinin de katıldığı törende dikildiğini hatırlatarak, “Çileğimiz, üreticilerimizin yüzünü güldüren bir ürün. Üreticilerimizin ‘Vali Hanım Çileği’nden memnuniyetleri çok yüksek. Lezzeti, aroması, kalitesi ve verimliliği ile Muğlamızda yeni bir marka değer oluşturacak bir tarımsal ürünümüz oldu. Kırsal kalkınmanın hızlandırılması, kırsal kalkınmada kadınlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının güçlendirilmesi, ailelerimizin refah ve gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Muğla genelinde 150 bin hibe fide dağıttık” dedi. 

Yaklaşık bin rakımlı alanda yetiştirilen çileklerin üreticilerine ve Muğla tarımına hayırlı olmasını dileyen Civelek, “Dağıttığımız hibe fidelerle inanıyorum ki üreticilerimizin yüzünü güldüren San Andreas türü çilek, daha önce valilik yaptığım Yalova ve Kırklareli’nde nasıl bir başarı hikayesi oluşturduysa Muğla’da da başarı hikayesi oluşturacaktır. Bundan sonraki amacımız, üretimin artırılması, üretimin devamlılığı ve verimliliğini sağlamak olacaktır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmanın ardından Vali Hanım Çileklerinin ilk hasadını, Muğla’nın kadın valisi Esengül Civelek yaptı. 
Civelek, ayrıca hasadı yapılan çileklerin ilk müşterisi oldu. Vali tarafından satın alınan çilekler, programı takip eden gazetecilere ikram edildi. 

Vali Esengül Civelek’in daha önceki görev yerlerinde de önem vermesi nedeniyle San Andreas cinsi çileğe, Civelek’e atıfta bulunularak “Vali Hanım Çileği” deniliyor. 

Programa, Vali Civelek’in yanı sıra Kavaklıdere Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Engin Ocak, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:13
  1. Yalova
  2. Muğla
  3. Kırklareli
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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