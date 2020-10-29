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Aktüel Muğla'da huzurevi sakinlerinden oluşan mehter takımı ilk konserini verdi
Aktüel

Muğla'da huzurevi sakinlerinden oluşan mehter takımı ilk konserini verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:24:35 -
Muğla'da huzurevi sakinlerinden oluşan mehter takımı ilk konserini verdi

MUĞLA (AA) - Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 8 kişiden oluşan mehter takımı ilk konserini gerçekleştirdi.

Huzurevi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Seyfi Bozçelik, huzurevi sakinleri ve çalışanlar katıldı.

Yaşları 85 ile 92 arasında değişen mehter takımı üyeleri, performanslarıyla herkesin beğenisini topladı.

Bozçelik, gazetecilere, huzurevinde kalan 8 kişinin bu girişiminden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mehter takımından Metin Uysal ise gençliklerinden bu yana özendikleri mehter takımının bir üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.


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