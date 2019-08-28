Muğla'da hayvan barınağından köpek hırsızlığı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayvan barınağından "pitbull" cinsi köpeği çaldığı iddia edilen eski barınak çalışanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıana Mahallesi'ndeki Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden "pitbull" cinsi köpek çalınması üzerine Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, durumu yetkililere bildirdi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalınan köpeği, O.T'nin (29) evinde buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.T'nin barınağın eski çalışanlarından biri olduğu öğrenildi.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, gazetecilere, barınaktan daha önce de köpek hırsızlığı yaşandığını belirterek, "En son 'pitbull' cinsi siyah bir köpek çalındı. Merkezin ormana bakan arka tarafından çıkarılmış. Bu barınakta başımıza sık gelen bir olay. Failinin bulunmasına sevindik. Bunun arkasında başkalarının da olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalınan köpek, barınak yetkililerine teslim edildi.