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Gündem Muğla'da gizemli buluş! Sırrı resmen açığa çıkacak
Gündem

Muğla'da gizemli buluş! Sırrı resmen açığa çıkacak

Bodrum’un Mazı bölgesinde, birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan Kissebükü Antik Çağ Kenti kazılarının gizemi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kissebükü Antik Çağ Kenti'nde yapılan ön kazı çalışmaları sonucu; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik şapel ve hamam, konutlar, kule ve sarnıçları gün yüzüne çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 11:36:00 -
Muğla'da gizemli buluş! Sırrı resmen açığa çıkacak

 Yeni Akit  Ankara 

Kıyıdan 800 metre sahil şeridine sahip olan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti, 5. Ve 7. yüzyıl Bizans dönemine ışık tutacak bilgiler saklaması nedeniyle arkeolojik açıdan önem taşıdığı belirtiliyor. Antik kentte incelemelerde bulunan Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, kazı çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı Statüsüne Alındı!

Muğla valisi Orhan Tavlı'nın Muğla'ya geldiği günden beri arkeolojik kazılara ayrı bir önem vermiş, valiliğin verdiği destekler sonucunda Muğla'nın her tarafından adeta tarih fışkırmıştı. Bir milyonluk,Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı desteği de geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde yer alan Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’nde, son bir yıldır Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar meyvelerini vererek Muğla'nın diğer ilçelerinde olduğu gibi turizmin ünlü ilçesi Bodrum'u da adeta kültürel miras kentine çevirdi ve kazılar sonucu Kissebükü'nde ortaya çıkan gizemli kent, Bodrum'a ayrı bir değer daha kattı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon liralık harcama bütçesi ile Kissebükü Geç Antik Çağ Kenti’ni kültür mirasımıza eklemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Tarihi heyecanlandıran keşif! Komagene Krallığı Perre Anti Kenti'nden tam 1800 yıllık mozaik

Tarihi heyecanlandıran keşif! Komagene Krallığı Perre Anti Kenti'nden tam 1800 yıllık mozaik
Tarihi heyecanlandıran keşif! Komagene Krallığı Perre Anti Kenti'nden tam 1800 yıllık mozaik

Kültür - Sanat

Tarihi heyecanlandıran keşif! Komagene Krallığı Perre Anti Kenti'nden tam 1800 yıllık mozaik

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