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Aktüel

Muğla'da gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesinin duygulandırdığı tekne kaptanı, tahliyeyi cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 22:50:34 -
Muğla'da gezi teknesinde yaralanan turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan İngiliz turist Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Göcek Koyu'nda bir turistin gezi teknesinde yaralandığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, sağlık ekibiyle birlikte belirtilen bölgeye hareket etti.

Kısa sürede koya ulaşan ekipler, düşerek yaralanan İngiliz turisti güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna taşıdı. Kıyıya götürülen yaralı turist, hazır bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan turistin gezi teknesinden tahliye edildiği anlar, tekne kaptanı Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kaptanın ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesini anlattığı sırada duygusal anlar yaşaması dikkati çekiyor.

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