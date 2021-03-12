  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Muğla'da ele geçirildi! Değeri 525 milyon dolar
Yerel

Muğla'da ele geçirildi! Değeri 525 milyon dolar

Muğla'da düzenlenen operasyonda elmastan daha değerli olduğu bilinen 1.5 kilogram ağırlığında painite taşı ele geçirildi. Taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 17:16:00 -
Muğla'da ele geçirildi! Değeri 525 milyon dolar

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmasında; Milas’ta 7 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine dün sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada elmastan daha değerli olduğu bilinen 1,5 kilo ağırlığında painite taşı ile 2 dedektör ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses!
Gündem

Bakan Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların ta..
Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!
Dünya

Mescid-i Aksa hamlesi Netanyahu'ya geri adım attırdı!

Ürdün ve işgalci İsrail arasında yaşanan 'Mescid-i Aksa krizi', Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini e..
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi
Gündem

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı… Ahmet Hakan, 'Kıyasıya çarpışıyorlar' diyerek isimleri verdi

Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Partililerin tepkisine neden olan 8 Mart paylaşımını yorumladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay