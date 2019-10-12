0553 313 94 23

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı 3 kişi kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi aranıyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 07:10
Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı 3 kişi kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisinde düzensiz göçmenleri taşıyan ve içerisinde 14 kişinin olduğu belirtilen lastik bot battı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Denize düşen düzesiz göçmenlerden 9'u kurtarılarak botlara alındı, 2'sinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıktığı belirlendi. 

Kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için kıyıda ve denizde arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 9 düzensiz göçmen, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:10
  1. Muğla
  2. düzensiz göçmen
  3. Tekne
  4. Bodrum
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası yaptırımlarına tepki
    1. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin olası..
    2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu..
    3. Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
    4. ABD'den haddini aşan çıkış! Karar..
    5. ABD Başkanı Trump'tan 'Türkiye'..
    6. Rusya BMGK'nin Türkiye'nin harekatı..
    7. Millilerden tek golle büyük avantaj..
    8. 7 bin polis adayı öğrenci alınacak
    9. PKK'lı teröristler kaçacak delik..
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    12. 12.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye..
    14. Fahrettin Altun’dan gazetecilere..
    15. Şenol Güneş: O kanda boğulsunlar
    16. Süryani Kadim Vakfı'ndan Barış Pınarı..
    17. Milli Savunma Bakanlığı yayınladı!..
    18. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    19. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    20. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    21. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    22. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    23. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    24. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    25. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    26. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    27. Milli Takım 90'da güldü
    28. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    29. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    30. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'den skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı