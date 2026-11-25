Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'nda Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 500 öğrenciye balık-ekmek dağıtıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün etkinliğinde öğrencilere balık tüketiminin önemi ve su ürünlerinin korunması anlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Ortaokulu'nda 500 öğrenciye balık-ekmek ikram edildi. Etkinlikte sürdürülebilir balıkçılığın önemine ve sağlıklı beslenmede balık tüketiminin artırılmasına dikkat çekildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrencilere balık tüketiminin önemi ve su ürünlerinin korunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 500 adet balık-ekmek dağıtıldı.

'Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7 kilogram'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında 500 öğrenciye balık-ekmek dağıttıklarını belirterek, etkinlikle hem balık tüketiminin artırılmasını hem de çocuklarda sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'de kişi başına yıllık balık tüketiminin ortalama 7 kilogram seviyesinde olduğunu, Avrupa ülkelerinde ise bu rakamın 25 kilogram civarında bulunduğunu ifade eden Baydar, "Ülkemizde balık üretimi oldukça fazla. Ürettiğimiz balıkları ihraç ediyoruz ancak öncelikli olarak ülkemizde de tüketilmesini istiyoruz. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için özellikle çocuklarımızın balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız tarafından 81 ilde öğrencilerimize yönelik bu program gerçekleştiriliyor" dedi.

'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek'

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise balığın mineral bakımından zengin ve sağlıklı beslenmenin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, etkinliğin öğrencilerin dengeli beslenme alışkanlığı kazanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını, sosyal etkinliklerle de desteklenmesi gerektiğini ifade eden Çay, "Bugün okul bahçemizde şenlik havasında çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hem sağlıklı beslenmelerine katkı sağlandı hem de balık tüketiminin önemi konusunda farkındalık oluşturuldu. Balık tüketiminin artırılmasını biz de önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerde Tarım Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek diyorum" diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilere balık-ekmek ikram edilmesinin ardından sona erdi.