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Yerel Muğla’da dolandırıcılık operasyonu
Yerel

Muğla’da dolandırıcılık operasyonu

Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 08:53:00 -
Muğla’da dolandırıcılık operasyonu

Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6"sı tutuklandı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı. 

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise Datça Adliyesine götürüldü. Zanlılardan 6"sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla merkezli 9 ilde banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

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