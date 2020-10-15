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Aktüel Muğla'da devrilen vinçten düşerek ölen reklamcının davasının sanıklarına adli para cezası
Aktüel

Muğla'da devrilen vinçten düşerek ölen reklamcının davasının sanıklarına adli para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:55:02 -
Muğla'da devrilen vinçten düşerek ölen reklamcının davasının sanıklarına adli para cezası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, reklamcının devrilen vinçten düşerek hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 4 sanığa adli para cezası verildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin G, Ünal T, Coşkun A, Levent T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Hüseyin G. ve Ünal T'ye 18 bin 200'er lira, diğer sanıklar Coşkun A. ve Levent T'ye ise 12 bin 100'er lira adli para cezası verdi.

Müştekilerin avukatı Görkem Doğan, gazetecilere, mahkemenin verdiği kararın kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Kazada ölen Sefer Akdaş'ın eşi Türkan Akdaş da sanıklara adli para cezası uygulanmasına tepki göstererek, "Dava boyunca 3 duruşmaya da aynı hakim katıldı. Bu duruşmada neden hakim değişti ve neden bu kadar acele bir karar alındı? Bunları sormak istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kazada yaralananlardan İlhan Enes Demir ise suçluların cezasını en ağır şekilde çekmesi için sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

- Olay

Ortakent Kopuz Caddesi'nde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin 17 Aralık 2019'da devrilmesi sonucu beton zemine düşen Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirmiş, vinçteki 3 kişi yaralanmıştı.

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