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Yerel Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Yerel

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 13:08:00 -
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Büyükkocagöz (24) yönetimindeki 48 AJB 634 plakalı otomobil, Zorlar Mahallesi Çeşmeönü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi, Büyükkocagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekibi, duman çıkan araçta soğutma çalışması yaptı.

Büyükkocagöz'ün cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

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