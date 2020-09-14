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Aktüel Muğla'da denizde ceset bulundu
Aktüel

Muğla'da denizde ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:50:35 -
Muğla'da denizde ceset bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Bitez Mahallesi'nde sahilden 30 metre açıkta plaj şamandıraları yakınında hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verip su sporları işletmesine ait botla bölgeye ulaştı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, botla kıyaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Su sporlarında kaptanlık yapan Umut Tipi, gazetecilere, "Denizdekilerden biri, el sallayıp 'biri boğuluyor' diye seslendi. Bota atlayıp gittim. Suyun içinden çıkardık. Nabzı atmıyordu. Karaya getirdik." dedi.


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