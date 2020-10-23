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Aktüel Muğla'da bu yıl 210 bin dekar tarım arazisi sulandı
Aktüel

Muğla'da bu yıl 210 bin dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Muğla'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:47:46 -
Muğla'da bu yıl 210 bin dekar tarım arazisi sulandı

MUĞLA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Muğla'da bu yıl toplam 210 bin dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, modern sulamayla tarımda yaşanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinin doğrudan ve dolaylı yükselmesini sağladığını belirtti.

Bu durumun yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine değinen Yıldız, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine işaret etti.

Muğla'da 1 Nisan'da başlayan sulama sezonun 15 Eylül'de tamamlandığını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Muğla'da 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Tarım, ülkeler için stratejik öneme sahip. Salgın sürecinde bu çok daha net görüldü. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanallarıyla, iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz. Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu dönüşler aldık. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz."

Çitçilerden üretime devam etmelerini isteyen Yıldız, hep birlikte ülke tarımının daha yukarılara taşınacağını ifade etti.


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