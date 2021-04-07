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Yaşam Muğla'da boş kalan sahillerde inekler güneşin keyfini çıkardı
Yaşam

Muğla'da boş kalan sahillerde inekler güneşin keyfini çıkardı

Koronavirüs salgını nedeniyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş kalan sahili inekler doldurdu. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlar gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:32:00 - 2021-04-07 23:54:07

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İnekler sahilde güneşlendi

Marmaris’te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi’ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.

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