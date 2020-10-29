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Aktüel Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:08:40 -
Muğla'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çırkan Mahallesi'ndeki kasabın önünde oturan Osman Büyükkök, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Büyükkök, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırganın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde başında şapka, yüzünde maske bulunan kişinin, Büyükkök'ün ayağına ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.


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