  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 00:27:12 -
Muğla'da bir kişi şehre inen domuz sürüsünü ekmekle besledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kişi ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsünü ekmekle besledi.

Alınan bilgiye, Karagözler Mahallesi'nde yaban domuzu ve yavruları çöplerin yakınlarında yiyecek aradı.

Durumu gören bir kişi, evinden getirdiği ekmekleri domuzlara verdi.

Korku belirtisi göstermeyen domuzlar, ismini açıklamak istemeyen kişinin verdiği ekmeleri yedi.

Yaklaşık 10 domuzun bulunduğu sürünün her gece aynı noktaya indiği ve yiyecek aradığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı