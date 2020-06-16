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Aktüel

Muğla'da bir apartmanda çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:05:14 -
Muğla'da bir apartmanda çıkan yangında iki daire kullanılamaz hale geldi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir apartmanın üst katında çıkan yangın iki dairede hasara neden oldu.

Armutalan Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'ndeki bir apartmanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında apartmanın üst katındaki iki daire kullanılamaz hale geldi.

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