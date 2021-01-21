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Gündem Muğla'da bağımsız Belediye Başkan adayı olan Cevdet Güven evinde ölü bulundu
Gündem

Muğla'da bağımsız Belediye Başkan adayı olan Cevdet Güven evinde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bağımsız Belediye Başkan adayı olan eski imam Cevdet Güven evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 23:40:00 - 2021-01-21 23:50:13
Muğla'da bağımsız Belediye Başkan adayı olan Cevdet Güven evinde ölü bulundu

Uzun yıllar Diyanet İşleri bünyesinde Muğla’nın değişik ilçelerinde imamlık yapan, emekli olduktan sonra siyasete atılan Cevdet Güven evinde ölü bulundu.

Belediye Başkanı adayı evinde ölü bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında oturan Cevdet Güven, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Menteşe İlçesinde bağımsız Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçmenlerine aracından kendini anons yapması ve afiş yerine Datça çağlası dağıtması ile dikkat çeken Cevdet Güven Karabağlar Yaylasındaki evinde yatağında ölü bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Cevdet Güven’in ölümü ile ilgili emniyet olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, savcılık soruşturma başlattı. 56 yaşındaki Cevdet Güven’in ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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